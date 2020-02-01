"Было две остановки сердца, восемь суток в реанимации, учился ходить заново".

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что был отравлен ртутью пять месяцев назад.

Об этом Шокин рассказал в интервью ТСН.

По словам экс-генпрокурора, впервые ему стало плохо в сентябре 2019, когда он был в Греции после смерти брата.

"И вот 10 сентября, когда я вышел из машины, я потерял сознание и упал. Я не помню, что было дальше, но мне потом рассказывали, кто присутствовал рядом, что мне очень повезло, что это случилось именно в этом месте и в это время. Это случилось примерно в 11:40, очень рядом был госпиталь, скорая помощь и очень хорошие специалисты", - сказал экс-генпрокурор.

Шокин добавил, что у него было две остановки сердца.

"Согласно заключению греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Затем я находился восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново", - сказал он.

Шокин заявил, что его выписали 20 сентября, а 22 сентября он прибыл в Киев.

Позже, по словам Шокина, было установлено, что он был отравлен ртутью. В подтверждение он представил выписки из истории болезни, сделанные в Вене, в клинике "Рудольфиннерхаус", где он проходит лечение у врача Николая Корпана, который лечил третьего президента Украины Виктора Ющенко от отравления диоксином.

Сейчас свое состояние Шокин называет удовлетворительным, следующий визит к врачам в Вену запланирован на февраль.

Он также сообщил, что надеется на компетентность правоохранительных органов Греции.

"У меня нет явных врагов, которых я точно знаю, что это враг. Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам. Я обратился официально к греческим правоохранительным органам по этому вопросу, там есть мое официальное заявление, просил их расследовать. Насколько мне известно, уголовное дело возбуждено и расследуется, но это только моя информация. Официально я еще ответа не получил, хотя обратился довольно давно по вопросу возбуждения уголовного производства в связи с моим преднамеренным убийством", - заявил Шокин в интервью.

Напомним, что Виктор Шокин был генеральным прокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016 года.

В ноябре 2015 года неизвестные обстреляли рабочий кабинет Шокина в Киеве. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту покушения.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос тогда намекал, что к покушению на Шокина могут быть причастны братья Клюевы. При этом слова Матиоса о том, что злоумышленники использовали тепловизор, поскольку окна были зашторены, вызвали насмешки.

Шокин подал в отставку в середине февраля 2016 года по просьбе президента Петра Порошенко. Однако голосование по отставке Шокина в Верховной Раде прошло лишь спустя полтора месяца - 29 марта 2016 года. 3 апреля 2016 года президент своим указом уволил Шокина.

В начале 2018 года бывший вице-президент США Джо Байден рассказал, что отставка Шокина состоялась под его давлением.

Спустя год команда Трампа начала использовать это признание, чтобы не допустить участия Байдена, одного самых рейтинговых кандидатов от Демократической партии, в выборах президента США.

Адвокат Трампа Руди Джулиани пытался помочь Шокину с получением американской визы, а потом прилетел в Киев для личной встречи.

29 января Шокин написал заявление на Байдена в ГБР.