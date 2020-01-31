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В Раде нет 300 голосов для отмены адвокатской монополии, - нардеп Цимбалюк

По его мнению, закон содержит ряд противоречивых норм

В Раде нет 300 голосов для отмены адвокатской монополии, - нардеп Цимбалюк
Михайло Цимбалюк
Фото: batkivshchyna.lviv.ua

Депутат Верховной Рады Михаил Цимбалюк ("Батькивщина") считает, что в сессионном зале не наберется 300 голосов, необходимых для поддержки законопроекта об отмене адвокатской монополии в редакции, принятой в первом чтении.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Наберется ли 300 голосов - зависит от поддержки профильным комитетом правок, в частности наших. Если будут учтены те правки, на которых мы настаиваем, то мы будем определяться на заседании фракции. Пока что, насколько мне известно, в сессионном зале нет 300 голосов, чтобы поддержать законопроект в той редакции, которая прошла в первом чтении", - сказал он.

По его словам, сам законопроект об отмене адвокатской монополии, также как и другие ключевые законопроекты - о рынке земли и Трудовой кодекс содержат ряд противоречивых норм.

"Могу сказать как юрист, что там (в законопроекте об отмене адвокатской монополии) есть противоречивые нормы и мы их обсуждаем. Могу сказать, что накануне второго чтения фракция пока еще не приняла окончательное решение. Мы обсуждаем, какие нормы мы готовы поддержать, а за какие, при рассмотрении во втором чтении, голосовать не будем", - отметил нардеп.

Он подчеркнул, что власть пытается манипулировать этими и другими законопроектами, приглашая определенные экспертные круги, которые формируют общественное мнение.

"Такие попытки (манипуляций) есть. В этом плане наблюдается грустная история - почти к 70% законопроектов, которые были приняты ВРУ 9 созыва в "турборежиме", нужно вносить или уже вносятся изменения. Это тревожная тенденция, что качество принятых законопроектов невысокое. Власть на самом деле манипулирует... приглашает определенные экспертные круги с которыми работает и они формируют общественное мнение. Однако, я совершенно точно знаю, что внутри "монобольшинства" есть люди, которые не готовы просто так нажимать на зеленую кнопку и научились не только читать, но и анализировать законопроекты. Они осуществляют внутреннее сопротивление и дискуссия по этим законопроектам продолжается", - подчеркнул Цимбалюк.

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