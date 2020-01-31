"Пленки Гончарука" монтировали на компьютере журналиста-расследователя – ZN.UA

По информации журналистов, СБУ и МВД передали эту информацию уже на утро после "слива".

У президента Владимира Зеленского уже на следующее утро после публикации резонансной прослушки премьера Алексея Гончарука была информация от СБУ о том, кто записывал, монтировал и обнародовал эту запись. Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на свои источники.

В тот же день, по информации журналистов, Зеленский получил аналогичный документ от Министерства внутренних дел.

"ZN.UA известно от источников в обоих силовых ведомствах, что окончательных выводов не было сделано, но в одном совпали точно: ролик монтировался на компьютере журналиста расследовательской ТВ-программы, выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов", – добавили в СМИ.

По мнению источников, официально эти данные не разглашаются из-за опасений "неконтролируемых последствий для внутриполитических раскладов в окружении самого Зеленского".

Напомним, что 31 января истекает двухнедельный срок, который Владимир Зеленский отвел правоохранителям на установление лиц, стоящих за "сливом" прослушки из кабинета премьера.

15 января на TouTube-канале "Как обмануть президента" опубликовали запись совещания у премьер-министра Алексея Гончарука, на которой звучат голоса, похожие на премьер-министра, министра финансов Оксаны Маркаровой и замглавы НБУ Екатерины Рожковой.

"У Зеленского очень примитивное, в смысле простое понимание экономических процессов. Он понимает: есть платежный баланс, он сильно изменяется, а гривна сильно укрепилась. Аномально. Он ищет ответ на этот вопрос", – сказал человек с похожим на Гончарука голосом.

Вскоре в сети появилась вторая часть прослушки. На записи в обсуждении, кроме перечисленных в первой части, якобы участвуют также министр Тимофей Милованов и зампред НБУ Дмитрий Сологуб.

После публикации "пленок Гончарука" премьер записал обращение к недоброжелателям и сообщил, что написал заявление об отставке. Уволить без его заявления не могли, поскольку еще не истек срок годового иммунитета.

Зеленский и его офис опубликовали видеозапись беседы с Гончаруком, в которой говорилось, что президент не принимает его отставки, потому что "кредит доверия еще не исчерпан".