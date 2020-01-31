Зеленский поблагодарил госсекретаря США за военную помощь Украине

Президент Владимир Зеленский встретился с госсекретарем США Майком Помпео, который находится в Киеве с официальным визитом.

Зеленский поблагодарил Помпео за военную помощь и назвал отношения Киева и Вашингтона "неизменно крепкими".

"Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процессы мирного урегулирования на Востоке Украины и деоккупации Крыма, благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента США. Мы также благодарны за активную роль США в развитии результативного сотрудничества Украины и НАТО. В целом отношения Киева и Вашингтона - неизменно крепкие, ведь фундаментом для них - является полное доверие, взаимопонимание и общие долговременные стратегические интересы", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что поддержка Штатами Украины имеет широкий и двухпартийный консенсус в Конгрессе. Об этом, по его словам, свидетельствует объем программ помощи на 2020 год, что составляет почти $ 700 млн. "Отдельно отмечу помощь в сфере безопасности, составляет $ 365 млн и ощутимо усиливает нашу обороноспособность", - добавил Зеленский.

"Мы ценим поддержку США в реформировании ВСУ, поставках оружия и техники, в проведении военных учений для украинских подразделений, и мы готовы развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку ПТРК Javelin. Речь шла об усилении ВМС Украины благодаря катерам класса Island и укрепление ПВО Украины, где мы готовы рассматривать объем закупки соответствующих вооружений", - подчеркнул президент.

"Украина активно взаимодействует с нашими американскими партнерами и для успешного реформирования оборонной промышленности. Уверен, это даст импульс для взаимовыгодной кооперации с топовыми оборонительными компаниям США. Я также поблагодарил за эффективную и действенную политику США. Она помогает нам противостоять существующим вызовам, в частности в энергетической безопасности и в вопросах Северного потока-2", - добавил Зеленский.

Напомним, госсекретарь США Помпео находится в Украине с официальным визитом. 1 февраля он направится в Минск. А в целом с 29 января по 4 февраля глава Госдепа посетит пять стран.