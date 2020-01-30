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Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Украину

Запланированы встречи с президентом Украины, а также главами МИД и Минобороны.

Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Украину.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

"Украина приветствует большого друга из США. Майк Помпео лично сделал многое, чтобы поддержать нас в трудные времена российской агрессии. Мы с нетерпением ждем его плодотворной работы в Киеве, где он встретится с Президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайком и главой Минобороны Андреем Загороднюком", - написал замминистра в Twitter.

После прибытия в Киев Помпео заверил в "непоколебимой поддержке" Украины со стороны США.

"Поддержка США для Украины непоколебима, и я намерен подчеркнуть это при встрече с руководителями украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения нашего стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства", - отметил госсекретарь США в Twitter.

Фото: twitter.com/SecPompeo

Фото: twitter.com/SecPompeo

Помимо встречи с президентом, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, 31 января Помпео также примет участие в церемонии почтения памяти погибших на Донбассе в Михайловском соборе и встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов.

1 февраля Помпео направится в Минск. В целом с 29 января по 4 февраля глава Госдепа посетит пять стран.

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