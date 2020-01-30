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В “деле украинских моряков" украинское ГБР идет в фарватере российского ФСБ, - "Европейская Солидарность"

Порошенко даст показания по «делу украинских моряков» , чтобы "защитить честь и достоинство героических воинов".

В “деле украинских моряков" украинское ГБР идет в фарватере российского ФСБ, - "Европейская Солидарность"
Фото: eurosolidarity.org

В связи с зарубежной поездкой пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко не сможет прибыть 31 января на допрос в ГБР. Об этом следственных Государственного бюро расследований официально проинформировал адвокат Порошенко Игорь Головань.

«Пятый Президент Украины Петр Порошенко до позднего вечера 3 февраля 2020 будет находиться в командировке за пределами Украины и не может прибыть по вызову по уважительной причине», - говорится в сообщении адвоката.

Сам Петр Порошенко 24 января, находясь в ГБР, заявлял о своей готовности в тот же день дать показания "по всем сфабрикованным" и предупреждал о запланированном отсутствием в стране 31 января.

На 31 января назначен допрос Порошенко в качестве свидетеля по «делу украинских моряков». Речь идет о переходе украинских кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в ноябре 2018 году из Одессы в Мариуполь, во время которого в Керченском проливе российские корабли обстреляли и захватили украинские суда, осуществив акт вооруженной агрессии в территориальных водах Украины.

«Это дело по своей сути продолжает линию Кремля и практически идентично делу ФСБ, по которому происходило незаконное судилище украинских моряков. Как известно, на днях ФСБ приостановило это дело, но видимо из-за нехватки коммуникации сигнал из России «не дошел» до ГБР. Петр Порошенко даст показания по «делу украинских моряков» после возвращения, потому что считает своим долгом защитить честь и достоинство героических воинов, которые добросовестно выполнили военный приказ и мужественно вели себя в русском плену. Напоминаем, что позиция Украины в Керченском инциденте полностью поддержал Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге, который 25 мая 2019 постановил, что Россия должна освободить наших моряков и вернуть судна. Однако украинское ГБР очевидно руководствуется российским толкованием этого дела. Что неудивительно для «правоохранительной» структуры, которая не только возбуждает уголовные производства по указаниям соратника Януковича, но и трудоустраивает на руководящую должность первого заместителя ГБР адвоката Януковича", - заявили в пресс-службе "Европейской солидарности".

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