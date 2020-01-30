Назначение заместителей главы ГБР обжалуют в суде

Истец просит аннулировать результаты конкурса и допустить его к участию в новом конкурсе на должность заместителя.

В Окружной административный суд Киева поступил иск о признании противоправным назначение заместителей директора ГБР Ирины Венедиктовой. Об этом говорится на сайте суда.

"В ОАСК оспаривают решение Комиссии по определению победителей в конкурсе для назначения на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", - сказано в сообщении.

В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии ГБР от 10 января 2020 о назначении заместителей, а также просит суд обязать Комиссию допустить его к участию в данном конкурсе.

Сейчас суд открыл производство по данному административному иску. Рассмотрение дела будет осуществляться в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания по имеющимся материалам в деле.

Напомним, за последнее время с кадровыми назначениями в ГБР было несколько скандалов.

20 января на сайте ГБР опубликовали имена заместителей главы ГБР Ирины Венедиктовой. Ее первым замом ГБР стал Александр Бабиков, который был адвокатом президента-беглеца Виктора Януковича. 28 января Бабиков заявил, что не представлял интересы Януковича, а как сотрудник адвокатского объединения Aver Lex лишь подписывал технические документы. Однако заявление замглавы ГБР о том, что он не был адвокатом Януковича, опровергли документами.

Кроме того, журналисты bihus.info выяснили, что Александр Соколов, который также выиграл конкурс на должность замдиректора ГБР связан с его главой, Ириной Венедиктовой через свою жену, Анну Соколову.

Венедиктова официально была советницей предприятия, от которого получала доход Соколова. Журналисты предположили, что конкурс на заместителей главы ГБР был проведен так, что его победителями стали предопределенные лица.

28 января, на сайте издания "Украинская правда" размещена статья "Муж Венедиктовой влияет на политику ГБР и проводит собеседования - источник". После этого материала Венедиктова заявила, что подаст в суд на журналистов.