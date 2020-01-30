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Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
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Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском

Нардеп считает, что увольнение "совершалось под давлением националистов".

Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Фото: facebook.com/kivailya

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива пообещал предоставить работу и оказать юридическую поддержку в суде водителю автобуса, который отказал двоим девушкам выключить российский сериал во время поездки.

Об этом нардеп сообщил в Facebook.

"Уволенному водителю маршрутки, в которой произошел инцидент с девушками-волонтерами, которым не понравился просмотр пассажирами российского сериала, готов предоставить работу и юридическую поддержку в суде. Так как считаю его увольнение незаконным и совершенным под давлением крайних правых националистов", - написал Илья Кива.

Ранее за того же водителя вступился народный депутат от фракции "Слуга народа", замглавы парламентского комитета по вопросам свободы слова Евгений Брагарь.

Пассажирок, которые вышли посреди маршрута, он назвал "девушками националистических взглядов". 

Напомним, двое девушек-волонтерок, которые ехали из Луцка в Киев с похорон погибшего на Донбассе Николая Сорочука, были вынуждены посреди трассы выйти из автобуса из-за несогласия водителя и пассажиров выключить русский сериал.

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