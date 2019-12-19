Народные депутаты, которые голосуют за отсутствующих на заседании коллег, часто прибегают к хитрости, чтобы скрыть нарушения процедуры голосования от фотографов и видеооператоров в ложе прессы. Чаще всего они прикрывают свое "кнопкодавство" бумагами или газетой. Однако, нардепы от "Оппозиционного платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Ларин и Виктор Черный "изобрели" целый механизм, позволяющий "кнопкодавить", не нажимая на чужую кнопку пальцем.

Об этом сообщает движение "Чесно".

Так, на заседании Рады 18 декабря Ларин применил некий "кнопконажиматель", сконструированный из трех толстых книг и чего-то похожего то ли на кипу бумаги, то ли на папки. Чтобы нажатие на кнопку с помощью этого "изобретения" было незаметным, Ларин пристроил над пультом для голосования открытки с надписью на русском языке "Мы за мир".

Например, во время голосования по поправке №76 к законопроекту об отмене депутатской неприкосновенности №2237 Ларин, сидя на месте своего коллеги по фракции Виктора Черного, одной рукой нажал на кнопку перед собой, а другой привел в действие "устройство". Как следствие, на местах Ларина и Черного сработали кнопки "за".

Фото: Движение "Честно"

Фото: Движение "Честно"

А вот во время голосования за поправку №69 к этому же законопроект Ларин правой рукой нажал кнопку на пульте Черного, а "механизм", судя по всему, подтолкнул ногой. Результат - два голоса "за".

Фото: Движение "Честно"

Таким же образом Ларин "кнопкодавил" во время голосования о внесении изменений в календарный план второй сессии Рады (проект постановления №2609).

Впоследствии "ноу-хау" Ларина использовал Черный, который голосовал за отсутствующего коллегу. В частности, он делал это во время голосований по поправкам к законопроекту о приведении деятельности НКРЭКУ в соответствие с требованиями Конституции (№2490-1), а именно о поправке №28, №29 и №30.Таким образом, ОПЗЖ стала фракцией-лидером по количеству "кнопкодавов" Рады 9-го созыва (их сейчас восемь).

Ранее движение "Честно"и другие журналисты зафиксировали нарушения процедуры личного голосования со стороны Александра Пономарева, Николая Скорика, Василия Нимченко, Григория Суркиса, Михаила Макаренко и Владимира Кальцева.

Объяснить такое количество фактов "кнопкодавства" можно тем, что 1 ноября 2019 года вступил в силу закон о зависимости размера зарплаты нардепов от их участия в голосованиях. Теперь, условно говоря, депутату начисляют зарплату за одно пленарное заседание только в том случае, если во время него он принял участие в не менее 70% голосований. Если же нардеп течение месяца пропустил более 30% голосований, он не получит за этот месяц выплаты на депутатскую деятельность (так называемая "вторая депутатская зарплата").

Как сообщалось, рекорд по "кнопкодавству" недавно установил ОПЗЖ Владимир Кальцев.

Напомним, 10 сентября представители движения "Честно" зафиксировали первый случай кнопкодавства в Раде девятого созыва. Отличился мажоритарщик Александр Ковалев, который был избран на самом маленьком прифронтовом округе №51 в Донецкой области. Он нажимал кнопку на месте еще одного внефракционного мажоритарщика из Донецкой области Максима Ефимова. Это произошло во время голосования за проект закона об импичменте за основу. 11 сентября депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева, а Сергей Литвиненко проголосовал за другого "слугу", вероятно Александра Скичко.

После этого нардепы публично извинились за "кнопкодавство" и пообещали перечислить месячную зарплату на благотворительность.

В августе президент Владимир Зеленский предложил лишать депутатов мандатов за прогулы и "кнопкодавство".