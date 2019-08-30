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Зеленский внес законопроект о лишении мандата за кнопкодавство и прогулы

Предложения президента предусматривают изменение Конституции.

Зеленский внес законопроект о лишении мандата за кнопкодавство и прогулы
Фото: qha.com.ua

Президент Владимир Зеленский предложил ввести дополнительные основания для досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

Об этом говорится в законопроекте №1027, который он внес на рассмотрение парламента 29 августа.

Сейчас таких оснований семь: личное заявление, обвинительный приговор, недееспособность или исчезновение, прекращение гражданства или эмиграция, несовместимые с мандатом обстоятельства, невхождение во фракцию своей партии или выход из нее, а также смерть.

Зеленский предлагает добавить еще два:

  • установленный судом факт неперсонального голосования или предоставление возможности другому депутату проголосовать вместо него;
  • пропуск без уважительных причин более 33% пленарных заседаний Рады и/или заседаний комитета в течение одной сессии.

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 81 Конституции Украины.

Порядок внесения изменений в Конституцию предусматривает голосования на двух сессиях. В первом чтении законопроект должен быть одобрен простым большинством (226 народных депутатов) и на одной из следующих очередных сессий принят не менее чем 300 голосами.

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