Зеленский внес законопроект о лишении мандата за кнопкодавство и прогулы

Президент Владимир Зеленский предложил ввести дополнительные основания для досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

Об этом говорится в законопроекте №1027, который он внес на рассмотрение парламента 29 августа.

Сейчас таких оснований семь: личное заявление, обвинительный приговор, недееспособность или исчезновение, прекращение гражданства или эмиграция, несовместимые с мандатом обстоятельства, невхождение во фракцию своей партии или выход из нее, а также смерть.

Зеленский предлагает добавить еще два:

установленный судом факт неперсонального голосования или предоставление возможности другому депутату проголосовать вместо него;

пропуск без уважительных причин более 33% пленарных заседаний Рады и/или заседаний комитета в течение одной сессии.

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 81 Конституции Украины.

Порядок внесения изменений в Конституцию предусматривает голосования на двух сессиях. В первом чтении законопроект должен быть одобрен простым большинством (226 народных депутатов) и на одной из следующих очередных сессий принят не менее чем 300 голосами.