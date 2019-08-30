Эрдоган рассказал Зеленскому о результатах визита в Россию

В четверг, 29 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Стороны подчеркнули настрой на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", - отмечается в сообщении.

Также в рамках договоренностей, достигнутых сторонами во время официального визита Зеленского в Турцию 7-8 августа, стороны обсудили планы по проведению в Киеве до конца года очередного заседания Стратегического совета высокого уровня.

"Также президент Турции проинформировал о результатах своего недавнего визита в Россию. В данном контексте турецкий лидер подтвердил неизменность поддержки со стороны Анкары суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщили в Офисе президента Зеленского.

Напомним, 7-8 августа президент Зеленский посетил Турцию с официальным визитом. Он также встретился с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции и со Вселенским Патриархом Варфоломеем. В ходе переговоров Зеленский призвал Турцию помочь в освобождении украинских политзаключенных.