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​Рада закрыла первую сессию, вторая начнется во вторник

Календарный план предусматривает проведение 10 пленарных недель.

​Рада закрыла первую сессию, вторая начнется во вторник
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада завершила свое первое заседание около 2:10 ночи. Одновременно с ним закончилась и первая сессия парламента. Уже во вторник, 3 сентября, он начнет вторую сессию.

Об этом говорится в календарном плане, который депутаты утвердили ночью 30 августа. За него проголосовали 278 депутатов.

Вторая сессия начнется 3 сентября и завершить ее 24 января.

Календарный план предусматривает проведение 10 пленарных недель. Еще 6 недель предназначены для работы в комитетах и 5 недель - в округах.

Согласно статье 83 Конституции Украины, очередные сессии Верховной Рады начинаются в первый вторник февраля и первый вторник сентября.

Напомним, что ночью 30 августа на первой сессии Верховная Рада предварительно утвердила поправки в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности. На следующей очередной сессии эти поправки могут быть приняты как закон.

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