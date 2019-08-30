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Украинских моряков отправят "сидеть" на родину, - росСМИ

Возможный обмен пленными уже начался.

Украинских моряков отправят "сидеть" на родину, - росСМИ
Фото: EPA/UPG

Основную часть заключенных, которых Россия планирует отправить в Украину, составят военнопленные моряки, захваченные в Керченском проливе.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

Уголовное дело в отношении 24 украинских моряков может быть отправлено в эту страну для дальнейшего расследования вместе с его фигурантами. Украинцев, осужденных в России, могут помиловать указом президента РФ Владимира Путина в обмен на помилованных россиян, осужденных в Украине.

"Украинцев помилуют, если от них поступят обращения на имя Путина. При этом несколько человек, в том числе режиссер Олег Сенцов, отказались писать прошения о помиловании - это повлечет за собой признание вины. Если Сенцов не передумает, то его могут отправить в Украину отбывать наказание, назначенное российским судом", - говорится в материале.

Адвокаты пленных моряков от каких-либо комментариев воздержались, мотивировав это тем, что боятся сорвать начавшийся между сторонами диалог. В свою очередь адвокат Дмитрий Динзе считает, что юридически оформить обмен украинских моряков невозможно. "Разве что дело в их отношении будет прекращено за отсутствием состава или события преступления. Или за непричастностью к преступлению, только так", - сказал адвокат.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) РФ Иван Мельников сообщил, что в московском СИЗО "Лефортово" содержатся более 30 граждан Украины, включая арестованных украинских моряков.

"В настоящее время в "Лефортово" точно находятся Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, Роман Сущенко и Евгений Панов", - сказал он "Интерфаксу".

В четверг представителей ОНК Москвы не пустили в следственный изолятор для проверки условий содержания этапированных граждан Украины. Руководство "Лефортово" мотивировало отказ соображениями безопасности.

В администрации СИЗО не подтвердили информацию, что в него из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе был этапирован режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ на 20 лет по обвинению в терроризме.

Вечером 29 августа телеграм-канал "Незыгарь" сообщил, что колонна автозаков в сопровождении вертолетов направляется на подмосковный аэродром Остафьево, что может свидетельствовать о начале процедуры обмена пленными. Официально эта информация не подтверждена.

Ранее в Кремле заявили, что пока не готовы официально обсуждать обмен пленными, но "контакты осуществляются".

Напомним, в последнее время российские и украинские СМИ активно обсуждают тему возможного обмена заключенных между Украиной и Россией. 21 августа российские СМИ также сообщали о возможной выдаче Украине пятерых политзаключенных, а в московском СИЗО "Лефортово" подтвердили, что политзаключенные Балух, Карпюк, Клых, Кольченко и Сущенко перевезены к ним. Сегодня также появилась информация, что Сенцова тоже перевезли в СИЗО Москвы. Адвокат режиссера эту информацию не подтвердил. Однако, мать Сенцова Людмила сообщила, что "Олег впервые за долгое время не позвонил ей", хотя раньше всегда связывался с ней в конце месяца.

28 августа руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского, обвиняемого в госизмене, выпустили из-под стражи под личное обязательство. Позже стало известно, что его освобождение состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Ахтем Чийгоз сообщил, что прибытие удерживаемых в РФ политзаключенных ожидается в эту пятницу, 30 августа.

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