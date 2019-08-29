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Новый Кабмин собрался на первое заседание

Зеленский попросил отпустить их с заседания Рады.

Новый Кабмин собрался на первое заседание
Фото: Михаил Палинчак

Новые члены Кабинета министров около 23:00 ушли из Верховной Рады на первое заседание.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"У меня есть просьба", - обратился Зеленский к спикеру Дмитрию Разумкову. - "Я думаю, мы можем отпустить премьер-министра и новое созданное правительство. Они сегодня проводят первое заседание, пусть идут работать".

Депутаты Верховной Рады встретили такое предложение аплодисментами.

Напомним, что премьер-министром Украины 29 августа был назначен заместитель главы Офиса президента Украины Алексей Гончарук. В этот же день были назначены 15 членов правительства.

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