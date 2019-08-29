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Радуцкий прокомментировал инцидент с матерным СМС на заседании Рады

"Это был мой ответ на трехдневную атаку на меня в том, что я поддерживаю Супрун".

Радуцкий прокомментировал инцидент с матерным СМС на заседании Рады
Михаил Радуцкий
Фото: Макс Левин

Депутат Верховной Рады из "Слуги народа", основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий, прокомментировал инцидент с матерной перепиской по поводу назначения министра здравоохранения.

На вопрос корреспондента LB.ua, "что это было?", он ответил: "Это был ответ на трехдневную атаку на меня в том, что я поддерживаю Супрун (и.о. главы Минздрава Уляну Супрун, - ред.). Мой друг задал вопрос в таком смысле... ну не в литературном выражении... и я, тоже не в литературном выражении, ему ответил".

Радуцкий также прокомментировал то, что ранее сообщалось, что главой Минздрава может стать экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов, но перед заседанием Рады главный претендент на этот пост снова поменялся - сообщалось, что кресло Супрун может перейти к эксперту по медреформе Зоряне Черненко.

"Президент советовался (по этому вопросу, - ред.) со всей фракцией", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждал ли Владимир Зеленский кандидатуры с ним лично.

Радуцкий опроверг, что предлагал кандидатуру Черненко, при этом отметил, что "поддерживает не Супрун, а Черненко Зоряну... потому что... в ее выступлении была полная поддержка курса партии и курса президента в вопросе охраны здоровья".

Напомним, в первый день работы новой Рады Радуцкий попался на обсуждении снять с публикации неприятную новость о нем. Это произошло после того как "Цензор.НЕТ" опубликовал его переписку с Игорем Никоновым о кандидатах на пост главы Минздрава, снятую фотографом.

Радуцкий рассматривался как кандидат на замену Супрун в Минздраве, но он предпочел остаться в Раде. Как ожидается, он возглавит комитет по вопросам здравоохранения.

Сегодня Супрун и два ее заместителя написали заявления об увольнении.

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