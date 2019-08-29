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Супрун и два ее зама написали заявления об увольнении

И.о. главы Минздрава пожелала успехов новым чиновникам и написала для них несколько советов.

Супрун и два ее зама написали заявления об увольнении
Уляна Супрун, Павел Ковтонюк и Александр Линчевский

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун написала заявление об увольнении на имя новоизбранного премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом она сообщила в Фейсбуке.

Супрун отметила, что вместе с ней заявления также написали ее заместители Павел Ковтонюк и Александр Линчевский.

"Ждем ближайшего заседания правительства, где они будут рассмотрены. А до того, как всегда, продолжаем выполнять свои обязанности", - добавила она.

Супрун пожелала успехов новым чиновникам и написала для них несколько советов.

"Верьте в свои силы. Не позволяйте, чтобы вами руководили. Не бойтесь быть технократами и не будьте "чьими-то ручными" министрами. Вы ответственны за целые сферы жизни украинцев и вы являетесь экспертами в правительстве. Принимайте решения и добивайтесь их воплощения. Помните, что вы служите украинскому народу, а не президенту, председателю партии или любом другом политику", - написала и.о. главы Минздрава.

Напомним, накануне петиция за сохранение Супрун на должности министра здравоохранения набрала более 25 тыс. голосов.

В конце июля Ульяна Супрун рассказала, что в случае отставки из Минздрава продолжит работу над изменениями в системе здравоохранения. Кроме того, в случае, если она не войдет в следующий состав Кабмина, Супрун планирует издать книгу о здоровом образе жизни и привлекать иностранные инвестиции в украинскую систему здравоохранения.

Ранее источник LB.ua сообщил, что сегодня основным кандидатом на должность главы Минздрава определен экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов. У него уже был разговор на эту тему с Алексеем Гончаруком. Однако, сегодня, 29 августа, перед первым заседанием новой Верховной Рады главный претендент на эту должность снова поменялся - кресло Супрун может перейти к эксперту по медреформе Зоряне Черненко.

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