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Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука

Аваков и Маркарова останутся в правительстве.

Фото: Сергей Нужненко

LB.ua стал известен вероятный состав будущего правительства Алексея Гончарука.

Двое министров будут назначены по квоте президента Украины, имена других изложены в письме фракции "Слуги народа" к Гончаруку, которое есть в распоряжении редакции. Еще одно имя - министра юстиции - в кулуарах Рады сообщила нардеп Ирина Верещук.

В новое правительство должны войти:

  • Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации;
  • Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  • Оксана Маркарова - министр финансов Украины;
  • Алексей Оржель - должность министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;
  • Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;
  • Алена Бабак - министр развития громад и территорий Украины;
  • Анна Новосад - министр образования и науки Украины;
  • Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;
  • Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;
  • Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;
  • Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;
  • Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
  • Дмитрий Дубилет - министр Кабинета Министров Украины;
  • Денис Малюська - министр юстиции;
  • Вадим Пристайко - министр иностранных дел;
  • Андрей Загороднюк - министр обороны.

Согласно этой информации, состоится объединение Минэкономики и МинАПК; Минэнерго и Минэкологии; Минветеранов и Министерства временно оккупированных территорий; а также Минкультуры и Минмолодьспорта.

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