Рада назначила министром обороны Загороднюка

За его кандидатуру проголосовали 314 нардепов.

Фото: Макс Левин

Верховная Рада назначила министром обороны Андрея Загороднюка по представлению президента Владимира Зеленского.

За его кандидатуру проголосовали 314 депутатов при минимально необходимых 226.

25 нардепов проголосовали против, 14 воздержались, а 52 не голосовали.

Фото: Макс Левин

Загороднюк был советником президента Владимира Зеленского, позже - членом наблюдательного совета "Укроборонпрома". Он руководит компанией "Дискавери Буровое оборудование".

В 2015-2017 годах Загороднюк возглавлял Проектный офис реформ при Министерстве обороны.

Напомним, с 2019 года должность министра обороны Украины является гражданской. В связи с этим министр Степан Полторак был вынужден уволиться с военной службы, чтобы остаться во главе министерства.

20 мая Полторак подал в отставку с должности главы Минобороны.