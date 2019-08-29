Гончарук пообещал продолжить сотрудничество с МВФ в случае назначения премьером

Кандидат в премьер-министры Алексей Гончарук во время выступления в Верховной Раде пообещал продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом.

Об этом он рассказал депутатам, рассказывая о своих планах повысить темпы экономического роста Украины до 5-7%.

"Нам очень важно изменить отношение к Украине в мире. Это об имидже. Наш кредитный рейтинг говорит сам за себя. Это нужно изменить как можно скорее. Основой для таких изменений должен стать сотрудничество с нашими международными партнерами и кредиторами. Поэтому уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры о новой 3-4-летней программе сотрудничества", - сказал Гончарук.

В своем выступлении он, в частности, коснулся темы независимости Национального банка, которая является очень чувствительным вопросом для западных партнеров Украины. Гончарук пообещал, что государство не будет вмешиваться в работу этого органа.

"Конечно, нельзя вмешиваться в работу Национального банка, это не политический орган. Их независимость - в принципе основа макроэкономической стабильности Украины, ее подрывать нельзя. Но правительство должно находиться в постоянном диалоге с Национальным банком, чтобы они не были слишком консервативными. Чтобы они отпускали иногда, иногда давали возможность чуть больше снизить кредитную ставку, чтобы люди могли получить ресурсы", - сказал он.

По словам Гончарука, установление равных правил в экономики является крайне важным для него как возможного главы правительства.

"Очень долго в стране большое количество людей считали, что Украину как государство можно использовать для создания конкуретных преимуществ для себя. Мы это прекратим. Железную дорогу, облэнерго, облгазы нельзя использовать для получения сверхприбыли меньших. Это значит, что энергорынки, инфраструктура - это сферы, где приоритетно должна быть обеспечена конкуренция", - сказал он.

Он считает, что для обычных граждан в конечном итоге это приведет к снижению сумм в платежках.

"Мы перестанем дотировать неэффективность, мы перестанем платить сверхприбыли монополистам. Это серьезная и сложная, но приоритетная задача правительства", - сказал Гончарук.

Он также заявил о планах занять очищение налоговых органов от коррупции и борьбу с контрабандой.