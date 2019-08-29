Фото: Макс Левин

Верховная Рада девятого созыва избрала спикером представителя президентской партии "Слуги народа" Дмитрия Разумкова.

За него проголосовали 382 депутата.

Во время своего выступления перед депутатами Разумков выразил надежду, что сегодняшний день станет судьбоносным для Украины, который станет началом возвращения доверия к Верховной Раде Украины.

Фото: Макс Левин

"Мы наблюдали, что в течение многих лет доверие снижалось и снижалось. И к концу каденции предыдущего парламента оно дошло до катастрофического показателя - 1% полной и 3% частичного доверия", - сказал Разумков.

"Сегодня у нас самая молодая Рада. Надеюсь, это будет самая энергическая и полная искренним желанием изменить Верховную Раду команда людей. На девятый созыв возложена историческая мисся восстановить доверие к государственным институтам Украины, запустить законодательные механизмы стремительного экономического роста, очистить власть от коррупционных практик и кумовства", - сказал новый спикер.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

По его словам, приоритетами новой Верховной Рады станет реформа институтов власти, борьба с коррупцией и ускорение экономического роста Украины.

Разумков - бывший политтехнолог, возглавлял штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

В мае 2019 года возглавил партию "Слуга народа" вместо Ивана Баканова, который ранее был назначен заместителем главы Службы безопасности Украины.

21 июля 2019 года на парламентских выборах был избран народным депутатом Верховной рады Украины.

Дмитрий Разумков - сын Александра Разумкова, бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, в предыдущем созыве спикером парламента был Андрей Парубий, сейчас он депутат от фракции "Европейской солидарности".