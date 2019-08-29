Верховная Рада девятого созыва начала свое первое заседание в 10:08. Его открыл спикер парламента Андрей Парубий.

Торжественное заседание открылось с выполнения гимна Украины, после чего Парубий объявил минуту молчания по погибшим за независимость Украины.

Фото: Михаил Палинчак

Фото: Lb.ua

Фото: EPA/UPG

На заседание пришел президент Владимир Зеленский, члены правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, глава Офиса президента Андрей Богдан, бывшие президенты, причем Петр Порошенко занял место в гостевой ложе, а не в зале среди депутатов.

Фото: Lb.ua

Фото: Михаил Палинчак

Депутаты должны сегодня сформировать временный президиум, создать фракции и группы, заслушать спикера Парубия, избрать счетную комиссию, выбрать нового спикера и его заместителей, заслушать внеочередное послание президента о внутреннем и внешнем положении страны, доклады подготовительной рабочей группы, распределить комитеты, определить формат согласительного совета и освещение работы парламента, назначить новое правительство, министров, главу Службы безопасности Украины, дать согласие на назначение нового генерального прокурора.

Фото: EPA/UPG

Фото: Lb.ua

Фото: Михаил Палинчак

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Всего в повестке дня - 27 вопросов.

Один из лидеров "Слуги народа" Руслан Стефанчук в кулуарах парламента сказал, что у него самые позитивные эмоции от открытия работы Рады. "Думаю, все будет хорошо. Все основные вопросы - уже в повестке дня", - сказал он.

Будущая глава Комитета по вопросам евроинтеграции - член фракции "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе всвою очередь рассказала, что в зале депутаты уже начали знакомиться друг с другом. "У меня была такая возможность познакомиться с теми депутатами, которых видела впервые", - добавила она.

Напомним, 28 августа ЦИК зарегистрировал всех 424 депутатов Верховной Рады, 26 мандатов остаются вакантными в связи с оккупацией Крыма и Донбасса Россией.