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Зеленский встретиться с лидерами Польши, Бельгии, Литвы и Грузии в рамках визита в Варшаву

Кроме того, у Зеленского прорабатывается вопрос встречи с президентом США.

Зеленский встретиться с лидерами Польши, Бельгии, Литвы и Грузии в рамках визита в Варшаву
Фото: president.gov.ua

В рамках двухдневного визита в Варшаву, президент Владимир Зеленский встретится с лидерами Польши, США, Бельгии, Литвы и Грузии. Об этом сообщает "Униан".

"Относительно структуры визита - планируется два дня. Первый день - польский двусторонний визит, второй день связан с празднованием годовщины начала Второй мировой войны", - заявили в дипломатических кругах агентству.

Отмечается, что 31 августа в Варшаве у Зеленского состоятся встречи с польским руководством - президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и представителями парламента Польши. Кроме того, у президента Украины запланированы встречи с представителями польского бизнеса и украинской общины в Польше.

1 сентября Зеленский проведет ряд двусторонних встреч. "Пока у нас подтверждена Бельгия, Литва, Грузия, возможно, будут еще встречи, прорабатывается вопрос встречи с президентом США Дональдом Трампом", - добавил собеседник агентства.

Напомним, 27 августа в Украину приехал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

28 августа у Болтона и Зеленского состоялась встреча, на которой обсуждалась подготовка к встрече Зеленского и Дональда Трампа, возможность углубления сотрудничества с сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности и реформирования Вооруженных сил и украинской оборонной промышленности.

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