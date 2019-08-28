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Зеленский убеждал депутатов отказаться от неприкосновенности

Депутаты согласились за это завтра проголосовать.

Зеленский убеждал депутатов отказаться от неприкосновенности
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский на встрече в КВЦ "Парковый" убеждал депутатов снимать неприкосновенность. Об этом LB.ua рассказал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яременко.

«Не уверен, что президент может давить. Он убеждает. И делает это очень аргументировано. Напоминая программу нашей партии. Да, мы об этом (снятие неприкосновенности, - ред.) Говорили. Президент еще раз призвал снять. Сомнения является не в том, чтобы не голосовать, а о последствиях. Принятие этого решения может создать возможность для нечестных правоохранителей влиять на депутатов », - рассказал Яременко.

По его словам, депутаты согласились завтра проголосовать за снятие неприкосновенности.

Представитель партии Александр Качура рассказал, что президент привёл пример ДТП с участием нардепа. Зеленский спросил, должен ли отвечать за такое происшествие народный избранник и, по словам Качуры, большинство согласились, что парламентарий должен понести наказание

Напомним, сейчас в КВЦ "Парковый" проходит встреча новоизбранных депутатов с президентом Владимиром Зеленским. На ней глава государства должен представить будущий состав правительства Украины.

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