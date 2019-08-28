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Центризбирком завершил регистрацию избранных депутатов Рады

В новом созыве будет 424 нардепа.

Центризбирком завершил регистрацию избранных депутатов Рады

Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию избранных депутатов Верховной Рады.

Последнюю партию из 29 человек зарегистрировали на очередном заседании в среду, 28 августа, сообщила пресс-служба ЦИК.

Признаны избранными 11 человек из списка "Слуги народа", двоих из "Голоса" и по одному из "Батькивщины" и "Европейской солидарности".

Также зарегистрированы 14 мажоритарщиков, среди которых Борис Приходько, которого признали победителем на скандальном округе №210 в Черниговской области.

Таким образом, ЦИК зарегистрировала всех 424 народных депутатов.

26 мандатов будут вакантными в связи с оккупацией части территории Украины Россией.

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