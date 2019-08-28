Новый Кабмин может остаться без вице-премьеров

В новом правительстве может не оказаться вице-премьеров.

Об этом говорится в телеграме шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной.

"Это - один из главных дискуссионных вопросов на сегодня. В целом, ЗеКоманда этот институт настроена рубить. Непонятно даже, будет ли просто первый вице, не говоря уже о «простых»", - отмечает журналистка.

Точно не будет вице-премьера по децентрализации.

"Ведомство Геннадия Зубко идёт под нож", - заявила журналистка.

Напомним, что в Кабмине Владимира Гройсмана целых шесть вице-премьеров: Степан Кубив, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Владимир Кистион, Вячеслав Кириленко, Павел Розенко, Геннадий Зубко.