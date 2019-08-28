Прокуратура подала ходатайство о применении ареста к Богатыревой

Прокуратура Киева подала ходатайство о применении меры пресечения бывшему министру здравоохранения Раисе Богатыревой в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили корреспонденту LB.ua в Печерском районном суде Киева, куда поступило ходатайство.

Пресс-служба прокуратуры Киева сообщила, что весной 2015 года Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя Генпрокуратуры о заочном аресте Богатыревой по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса.

Согласно постановлению, после задержания подозреваемой не менее чем через 48 часов следователь должен доставить ее в суд для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения.

Напомним, что Богатырева вернулась в Украину 27 августа после того, как Голосеевский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть дело против нее.

Ей вменяли растрату 63,5 млн грн при закупке в 2011-2013 годах иммунобиологических препаратов, лекарств, медизделий и оборудования по существенно завышенным ценам, а также в растрате 279 млн грн, которые были использованы в первой половине 2013 года на закупку инсулинов у "Индара".