Экс-главу Минздрава Богатыреву задержали в "Жулянах", она проведет ночь в изоляторе Нацполиции

Экс-министр здравоохранения времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в Украину и была передана сотрудникам Национальной полиции.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник.

"Богатырева сегодня вернулась в Украину. Была в аэропорту "Жуляны" и передана Нацполиции", - рассказал собеседник агентства.

Издание "THE NEWSROOM", также ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщает, что Богатырева сегодня прилетела из Минска после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако, она была задержана, т.е. с розыскной базы ее до сих пор не сняли.

Информацию о задержании экс-министра подтвердил глава МВД Арсен Аваков. "Да, задержали", - сказал он в комментарии "Українським Новинам".

Других подробностей он не сообщил.

Обновление. В Печерском райсуде Киева LB.ua подтвердили, что Богатыреву привезли в суд для избрания меры пресечения. Однако это было после завершения рабочего времени. Поэтому суд не принимал решения.

Адвокаты Богатыревой добились решения о снятии всех претензий, сообщает LB.ua со ссылкой на свои источники.

Экс-министр прилетела, сознательно понимая, что могут быть проблемы. Ибо по одним документам розыск у нее прекращён, по другим - все претензии в силе.

По информации LB.ua, Богатырева проведет ночь в Изоляторе временного содержавния Нацполиции на Косогорном переулке, завтра будет суд по избранию меры пресечения.

Напомним, Богатырева подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

ГПУ 16 сентября 2016 года обратилась в Печерский райсуд Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении Богатыревой в связи с тем, что она находилась за пределами Украины.

Также Генпрокуратура еще в 2015 году с целью получения доказательств противоправной деятельности Богатыревой направила в компетентные органы иностранных государств запросы об оказании международной правовой помощи, которые до сих пор находятся в исполнении.