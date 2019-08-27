Страсти по кнопке

Накануне торжественного первого заседания Верховной Рады Украины IX созыва 29 августа в стенах парламента вспыхнул скандал. Якобы спикер ВР IIX созыва Андрей Парубий совместно с и.о. главы Аппарата ВР Петром Боднаром самолично решили включить «сенсорную кнопку» системы голосования. Хотя кнопку, ставящую жирный крест на кнопкодавстве, которую ещё в 2008 году со скандалом внедрил Арсений Яценюк, не включали все последние пять лет работы предыдущего парламента. В партии «Слуга народа» такие попытки назвали настоящей диверсией и кознями бывшей власти с целью срыва голосований командой Зе. И тут в лучших традициях «экшн-историй» в Аппарате ВР нашёлся человек, вызвавший сотрудников ГБР и СБУ, начавших обыск «под куполом» с открытием уголовного дела по факту вмешательства в систему «Рада-3» . О всех перипетиях этого занимательного шоу читайте в репортаже LB.ua.

Крик души Парубия

27 августа бывший спикер Андрей Парубий в срочном порядке провёл брифинг в кулуарах Рады, на котором громогласно заявил о рейдерском захвате представителями СБУ и ГБР системы голосования.

Журналистов даже пустили в ложу для помощников депутатов над сессионным залом, чтобы те воочию убедились: в специальной комнате «за стеклом» на третьем этаже спецслужбы продолжают тестировать саму систему.

Фото: Анна Стешенко

По словам Парубия, ещё 23 августа должна была состояться рабочая процедура тестирования общей нагрузки системы «Рада-3».

«За 10 минут до того, как должна было начаться общая проверка, когда 450 сотрудников Верховной Рады уже были готовы зайти в зал и провести тестирование, в помещение парламента без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, сотрудников СБУ и ГБР», — рассказал Парубий.

По его информации, сотрудники двух служб просто зашли в компьютерный центр Верховной Рады и заблокировали его работу.

«Сам факт вмешательства силовиков в работу наивысшего государственного органа свидетельствует о рейдерском подходе новой власти относительно Верховной Рады», — эмоционально выступал Парубий.

Фото: EPA/UPG

Важно, что в ответ в ГБР сразу сообщили, что центральный аппарат Бюро при поддержке СБУ проводит досудебное расследование по ст.363 Уголовного кодекса, которое «касается возможных нарушений должностными лицами аппарата Верховной Рады правил эксплуатации ЭВМ и автоматизированных систем путем внедрения сенсорной клавиши».

Плановое тестирование системы голосования действительно было запланировано на 23-е число. Такая процедура традиционно происходит в штатном режиме перед каждым пленарным днём голосования. Но на этот раз «заковырка» оказалась в том, что якобы была осуществлена попытка включить ту самую злополучную кнопку, реагирующую на тепло пальца каждого депутата.

История с «бородой»

Следует объяснить, что действующая система «Рада-3» была разработана в далеком 2002 году. И ее срок эксплуатации изначально был рассчитан на 7-8 лет, — объяснял ее разработчик Анатолий Морозов. Другими словами, система уже исчерпала все амортизационные характеристики.

Но не это является ее основной «ахиллесовой пятой». Ее примитивность — три кнопки на дисплее перед каждым депутатом: «за» (зелёная), «красная» (против) и «желтая» (воздержался), — без особого труда позволяли голосовать не только за себя, но и за соседа. Более того, во времена «главного регулировщика голосований» и теперь уже покойного нардепа Партии регионов Михаила Чечетова, по движению его руки, особо умелые депутаты (их называли «пианисты») умудрялись, двигаясь по одному ряду нажать до десяти кнопок голосования вместо отсутствующих коллег. Это и породило один из основных пороков Рады всех созывов — кнопкодавство. Этот «грех» в присутствии нескольких десятков шустрых депутатов обеспечивал результативное голосование (226 голосами, — А.С.) и принятие законов. Не раз были случаи, когда фактически в полупустом зале проталкивались наиболее одиозные и спорные законы. Определённые «статусные» депутаты систематически не ходили на заседания. В каждой фракции всегда был свой «смотрящий» за карточками для голосования и несколько десятков, ответственных за множественное нажатие «клавиш».

Фото: http://chesno.org Мастер-класс по кнопкодавству от Андрея Иванчука

В 2008 году на то время спикер Арсений Яценюк, как минимум на словах следуя выполнению предвыборного обещания новой власти положить конец неперсональному голосованию, поручил «модернизировать» систему посредством установки «сенсорной» кнопки. Ее суть довольно проста. На том же «щитке» на месте каждого депутата «вывели» отдельную кнопку, которую пальцем второй руки нужно было удерживать минимум 10 секунд и одновременно нажать другой рукой одну из все тех же «красную-зеленую-желтую» кнопку. То есть, для результативного голосования в теории от каждого народного избранника потребовалось бы использование двух рук и присутствие на месте без таких привычных и удобных передвижений и нажатий кнопок за прогуливающих коллег.

Перед отставкой Яценюка обвинили в нецелесообразной растрате бюджетных средств, ведь на установку «кнопки» было потрачено 8 млн. грн, — как на то время утверждала оппозиция. Правда, Арсений Петрович эту информацию отрицал, заверяя, что на сенсор было потрачено около «1000 гривен на каждую кнопку».

Проблема в ее запуске ещё во время спикерства Яценюка заключалась в том, что во время тестирования кнопки журналистами в конце лета и накануне открытия первого заседания, выяснились ее очевидные недостатки. Люди с большими ладонями смогли большим пальцем нажимать на сенсорную кнопку, а мизинцем — на кнопку для голосования. Теоретически один человек мог проголосовать за двоих.

Недоработки учли и разместили сенсорную кнопку на нижней части пульта, чтобы даже теоретически одной рукой нельзя было нажать две кнопки.

Однако эту систему так и не включили, а Яценюка вскоре ушел с поста спикера.

Фото: Макс Требухов

Следующий спикер Владимир Гройсман тоже не запустил «сенсор». Тогда Владимир Борисович сослался на несовершенство этой системы.

«Вопрос неперсонального голосования должен решаться не только и не столько техническими средствами. Любую техническую систему можно обойти, и это, кстати, показало тестирование системы сенсорной кнопки», — утверждал он тогда.

А само решение проблемы Гройсман видел в принятии абстрактного по своему смыслу «специального кодекса и ответственности за голосование не лично каждым депутатом».

Последующий глава Рады Андрей Парубий и вовсе сообщал о том, что сенсорную кнопку запустить уже невозможно, поскольку в 2014 году ее разработчик отозвал все ее технические гарантии.

Это же в одном из интервью LB.ua подтверждал Петр Боднар, рассказавший, что установленные еще в 2008 году сенсоры за минувшие 12 лет ни разу не использовались при голосовании и не способны идентифицировать народного депутата. А принцип их работы имеет весьма отдаленное отношение к современным представлениям о сенсорах. Ещё два года назад в планах Аппарата Рады было введение идентификационной карты голосования, сопряжённой с ID-паспортом и персональным ключом для входа, как в сессионный зал, так и рабочий кабинет. Простыми словами, в таком случае, депутат просто физически не смог бы передать свою карту голосования руководству фракции. Без неё — он и без паспорта, без ключа, без возможности получить зарплату. А, как мы помним, именно передача карты «ответственному во фракции» (она вставляется в специальное отверстие на том же «щитке» и запускает систему голосования) было во все времена работы Рады разных созывов.

Но такие планы по внедрению более прогрессивной «карточной» системы, чем «сенсор», так и остались на словах. Как и кнопка, которая все пять лет каденции предыдущей Рады оставалась «метровой».

Фото: qha.com.ua

Что же сподвигло Парубия и Бондара перед 29 сентября все-таки ее запустить накануне работы нового парламента с большинством «Слуги народа», — вопрос риторический. Сам экс-спикер и его окружение этот вопрос и мотивацию не комментируют.

Возмущение «Слуги народа» и свой человек в Аппарате

Естественно, такие действия в будущей фракции «Слуга народа» назвали диверсией и попыткой вставить палки в колёса новой власти с целью срыва голосований в первый день открытия новой сессии.

Так, без пяти минут вице-спикер (это не скрывают в самой партии) Руслан Стефанчук рассказал прессе, что «мы не боимся сенсорной кнопки... Но почему это не делали пять лет, а сегодня мы видим манипуляции», — говорил он.

Фото: Анна Стешенко

Плюс, «сенсорная кнопка», как он объяснил, не предусмотрена действующим регламентом, не имеет ни юридических, ни технических законных основаниях ее запуска.

Он вновь напомнил о том, что «Слуга народа» будет прилагать усилия для запуска новой системы «Рада-4». Правда, какие именно «фишки» ею будут предусмотрены, — тоже вопрос. Звучали разные обещания: от внедрения кнопки с отпечатком пальца, заканчивая той же картой с мультифункциональностью.

«Сегодня мы зашли в зал с Дмитрием Разумковым (главой партии и наиболее вероятным спикером, — А.С). И увидели старое оборудование 2002 года, какие-то дискетки… Это все надо менять», — признал он.

Стефанчук пообещал, что введение в эксплуатацию «Рады-4» — вопрос ближайших максимум 6 месяцев. Плюс, уже в первый день по инициативе президента Владимира Зеленского, депутаты должны будут проголосовать за закон об уголовной ответственности за то самое кнопкодавство и лишение мандата в случае прогулов заседаний.

В любом случае, по его словам, даже, если 29 сентября (первый день работы новой Рады, — А.С.) система голосования из-за «вмешательства» заклинит, то «мы готовы голосовать руками», — убеждал он.

И в этот момент у «старожилов-журналистов» Рады возникло нехорошее дежавю, когда за «драконовские законы» 16 января тоже голосовали руками.

Кто же в Аппарате Рады «подал знак» о попытке включения сенсорной кнопки, что могло бы сорвать голосования 29 августа? Этим человеком оказался первый замглавы Аппарата ВР Владимир Слышинский (теперь уже отстранённый от должности, этой ночью, в 23-00, — А.С.). На брифинг для прессы под стены Верховной Рады его «случайно» вывела пресс-служба «Слуги народа». В окружении Парубия в общении с LB.ua не без юмора отметили, что «случайностей не бывает».

Фото: Анна Стешенко Владимир Слышинский

Он же сообщил журналистам, что нынешнее руководство Аппарата Рады «оказывало на меня давление, чтобы я осуществил запуск сенсорной кнопки... Но я сообщил в ГБР о том, что запуск этой кнопки может привести к парализации голосования в парламенте», — выступал он, заметно нервничая.

Слышинский сразу перевёл все стрелки на бывшее руководство Рады, отметив, что после его отказа запустить сенсорную кнопку Парубий и и.о.Главы Аппарата Боднар самолично все-таки попытались ее запустить.

Он же признался, что «кнопке преткновения» уже столько лет, что она давно вышла из эксплуатации. А вот для обещанной Стефанчуком «Рады-4» понадобится выделение из бюджета как минимум «360 млн. грн для изменения и звука, и сидений, и дисплеев».

По итогу, новая Рада будет работать на основе старой системы голосования. Чем закончится открытие уголовного дела для будущего «неприкосновенного» Парубия и пока ещё и.о. Главы Аппарата Боднара, — посмотрим. Главное, чтобы обещание новой власти положить крест кнопкодавству не осталось пустым, как это было уже не раз в предыдущих созывах. Узнаем это уже совсем скоро.