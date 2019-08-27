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НАБУ открыло дело по декларации Гладковского

Сумма нарушений оценивается в 4,5 млн гривен.

НАБУ открыло дело по декларации Гладковского
Олег Гладковский
Фото: argumentua.com

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного сокрытия в декларации экс-первым заместителем главы СНБО Игорем Гладковским имущества на сумму более 4,5 млн гривен.

Об этом говорится в твиттере НАБУ.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены 27 августа.

17 августа Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что в декларации Гладковского за 2015 год не были указаны принадлежащие ему корпоративные права кипрской компании RI-SYSTEM LIMITED и наличие у сына корпоративных прав в ООО "Киевбиоэнерго". Также в декларации отсутствовали сведения об автомобиле, который принадлежит сыну.

Сумма недостоверных сведений в декларации Гладковского НАПК оценило в 1,3 млн гривен.

Гладковский - владелец корпорации "Богдан", куда входят автомобильные заводы в Черкассах и Луцке. Корпорация занимается импортом автомобилей отдельных брендов, в нее также входит дилерский бизнес "Богдан-Автохолдинг" с торгово-сервисными предприятиями во всех регионах Украины.

В 2015-2019 годах Гладковский был первым заместителем секретаря СНБО. Гладковского уволили в марте 2019 года в связи со скандалом вокруг его сына, якобы замешанного в миллионных хищениях в оборонном комплексе. Журналисты Bihus.info заявили, что Гладковский-младший вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

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