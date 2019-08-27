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НАБУ через суд запросило у Приватбанка всю документацию по юрсоветникам

Банк надеется, что Бюро гарантирует конфиденциальность изъятых документов.

НАБУ через суд запросило у Приватбанка всю документацию по юрсоветникам
Фото: Сергей Нужненко

Приватбанк получил постановление украинского суда с требованием предоставить детективам Национального антикоррупционного бюро все документы об основаниях и условиях получения услуг от юридических советников и других консультантов.

Об этом сообщили "Интерфаксу-Украина" в банке.

Постановление суда поступило 26 июля, на следующий день после завершения слушания дела против бывших акционеров в Апелляционном суде Англии и Уэльса.

Основание для следственных действий детективов стали заявления 2017-2018 годов от народных депутатов Рады VIII созыва Александра Дубинина и Виталия Куприя, которые тоже связаны с бывшими акционерами Приватбанка.

"Производства по их жалобам были остановлены следственными органами еще в 2017 году, но по неизвестным причинам восстановлены летом 2019 года", - отметили в Приватбанке.

Детективы НАБУ настаивали на срочном изъятии документов, поскольку якобы возникла "реальная угроза изменения или уничтожения документов". В банке также выразили удивление тем, что суд беспрекословно согласился с мнением детективов, что Приватбанк якобы нарушил закон "О публичных закупках", хотя его действие на коммерческие банки не распространяется.

Одновременно Приватбанк был полностью исключен из судебного процесса и лишен всякой возможности представить свою позицию и доказательства в суде, тогда как вынесенное постановление обжалованию не подлежит, указали в финучреждении.

"Приватбанк выполняет решение суда и готов предоставить следствию все затребованные документы. В то же время банк обращается к руководству НАБУ с просьбой объективно и беспристрастно исследовать реальные причины и обстоятельства этого дела", - подчеркнули в финучреждении.

Банк также призывает руководство НАБУ гарантировать защиту адвокатской тайны и конфиденциальность изъятых документов, поскольку утечка информации может подорвать защиту интересов банка в судах Украины, США, Великобритании и Кипра, где Приватбанк борется за возмещение убытков, причиненных ему в период до национализации, на общую сумму более $6 млрд.

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