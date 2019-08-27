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Концессию в Украине необходимо делить на объекты green field и стратегические предприятия, - эксперты

"Нет более привлекательных объектов, чем наши порты. Это очень важные активы".

Концессию в Украине необходимо делить на объекты green field и стратегические предприятия, - эксперты
Фото: seaport.kherson.ua

В сложившихся в Украине условиях срочная концессия всех предприятий, как планирует президент Зеленский, — невыгодный для страны и опасный маневр, — считает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Об этом пишет "Укррудпром".

По его словам, сегодня сложилась ситуация, когда олигархи хотят заполучить новую редакцию скандального Закона “О концессии”, а “зеленая” команда готова подарить им это в качестве демонстрации электорату своей эффективности.

“Объединились интересы обеих сторон. С одной стороны есть олигархи и с другой — команда “Слуги народа”, которая хочет показать свою деятельность. Здесь такое сочетание — одни хотят в коммерческих интересах получить этот закон, другие хотят показать избирателям чрезвычайно высокую производительность своей работы”, — пояснил эксперт.

В таких условиях, по мнению специалистов, появляется высокий риск потери стратегически важных для Украины предприятий, которые окажутся в частных руках на крайне невыгодных для страны условиях. По словам экономиста Виктора Скрашевского, в новой редакции Закона “О концессии” необходимо предусмотреть специальные “предохранители”, которые сделают невозможным быстрый и незаметный переход работающих и прибыльных предприятий в частное владение.

“Об этом риске все время говорят. Необходимо все очень четко прописать — кто за что ответственный. В договорах самой концессии. Но тут уже возникает другой вопрос. А как это будет контролироваться? Будет ли неотвратимость наказания за нарушение этих договоров”, — сказал Скрашевский.

Эксперты считают, что гарантированным предохранителем от превращения концессии в “дерибан” остатков госсобственности может быть законодательное ее разделение на концессию объектов “green field” (строительство с нуля) и отдельно — концессию работающих предприятий, которые приносят прибыль в госбюджет.

“Говорят, если предприятие государственное, то ему каюк. Нет! Если там квалифицированные люди, если нет коррупционных схем, все будет отлично работать. Возьмем для примера морские порты. Мы с американскими специалистами общались в рамках программы USAID “Трансформация финансовых рынков” — так вот они уверены, что нет более привлекательных объектов, чем наши морские порты. Это очень важные активы Украины”, — подчеркнул Гончаров.

Эксперты уверены, что концессия как инструмент крайне важна для Украины. В частности, для строительства новых объектов, в первую очередь, автомобильных дорог и другой инфраструктуры. Новый Закон “О концессии” может привлечь в страну сотни миллионов долларов инвестиций и ускорит экономический рост в целом благодаря появлению новых инфраструктурных проектов. Однако, при этом, действие закона не должно распространятся на построенные ранее, работающие и прибыльнее госпредприятия. Их передача в концессию в украинских реалиях превратится в схемы по фактической приватизации высоколиквидных активов.

“Вы же видите, что с ОПЗ сделали — за копейки уже выставляют. Это не потому, что люди безграмотные. А потому, что за счет коррупционных схем, за счет наращивания дебиторки — делают все, чтобы тот или иной объект дешевле отдать. Олигархи через своих политиков, через свой менеджмент — занижают стоимость таких активов”, — пояснил Гончаров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о срочном принятии новой редакции Закона “О концессии”, которая ранее вызвала несколько волн скандалов в Верховной раде и экспертной среде. Документ окрестили коррупционным и написанным под интересы отдельных олигархов. В частности, многие аналитики считают, что новый закон разработан с целью передать в частные руки государственные морские порты, которые перечисляют в госбюджет несколько миллиардов гривен ежегодно. Несмотря на то, что новый проект Закона “О концессии” еще не принят, Кабмин запустил процесс концессионирования портов “Ольвия” и ГП МТП “Херсон”. Мининфраструктуры согласовало также ТЭО концессии единственного глубоководного порта “Южный”.

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