Пять президентов Украины впервые сфотографировались вместе
Пять президентов Украины впервые сфотографировались вместе
​Богдан отметил День независимости Украины в Сен-Тропе
​Богдан отметил День независимости Украины в Сен-Тропе
Зеленский еще не выбрал нового премьера: "Мне нравятся два человека"
Зеленский еще не выбрал нового премьера: "Мне нравятся два человека"
Кравчук, Кучма и Ющенко пришли на Майдан, а Порошенко - нет
Кравчук, Кучма и Ющенко пришли на Майдан, а Порошенко - нет
Порошенко и Аваков пожали руки на приеме у Зеленского
Порошенко и Аваков пожали руки на приеме у Зеленского
В Киеве прошел Марш защитников Украины
В Киеве прошел Марш защитников Украины
Зеленский передал Кравчуку право первого тоста на приеме ко Дню Независимости
Зеленский передал Кравчуку право первого тоста на приеме ко Дню Независимости
Рада планирует в первый день начать процедуру сокращения числа депутатов до 300
Рада планирует в первый день начать процедуру сокращения числа депутатов до 300
Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие достоинства
Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие достоинства
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Импорт дизтоплива из России в августе снизился в два раза

Дефицита нет, потому что выросли поставки из Беларуси, ЕС и по морю.

Импорт дизтоплива из России в августе снизился в два раза
Фото: Макс Требухов

Импорт дизтоплива из России в августе 2019 года упал в два раза по сравнению с предыдущими месяцами.

Об этом сообщил в фейсбуке представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

По его словам, доля российского дизеля составляет теперь только 20% нашего рынка, а не 45%, как было раньше. Дефицита нет, потому что "увеличились поставки из Беларуси, стран ЕС и с морских направлений". Более того, на этой неделе цены дизтоплива снизились на 20-80 коп./л. Это доказывает, что решение о вводе пошлин было "продуманным, своевременным и эффективно имплементированным", считает Герус.

"Минэкономики РФ не предоставил «Лукойлу» разрешение на поставки дизеля в Украине в августе. Но большинство из вас этого даже не заметили. Так и должно быть", - отметил Герус.

Напомним, что с 1 августа на импорт дизтоплива из России трубопроводным транспортом применяется специальная пошлина в размере 3,75% от таможенной стоимости товара. С 1 октября она повысится до 4%.

По данным профильного издания enkorr, поставки ДТ из России в 2018 года обеспечили 40% украинского рынка дизельного топлива - 2,597 млн тонн. В первом полугодии 2019 года поставки выросли на 23,2%, до 1,38 млн тонн, по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, а доля в балансе рынка до 44%. Около 90% российского дизельного топлива шло в Украину по трубопроводу, который связывают с Виктором Медведчуком.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также