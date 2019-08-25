Трамп настаивает, что пригласить Россию на следующий саммит G7 "безусловно возможно"

"Возможно, я приглашу Путина в качестве гостя, но пока не знаю".

Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласить президента РФ Владимира Путина на следующий саммит "Большой семерки", который состоится в Соединенных Штатах, "безусловно возможно". Об этом сообщает BNN Bloomberg.

Об этом президент США заявил 25 августа во французской Биаррице, где проходит саммит G7.

Как отмечает издание, Трамп заявил, что, "возможно, он пригласит Путина в качестве гостя, но пока не знает".

Ранее Трамп призывал вернуть Россию в "Большую семерку", исключенную в 2014 году за агрессию в Украине и аннексию Крыма. Страны-члены G7 - Германия, Великобритания и Канада выступили против.

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что вместо возвращения РФ лучше пригласить на следующий саммит Большой семерки Украину в качестве гостя.