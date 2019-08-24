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Авиакомпании отменили более 350 рейсов из-за тайфуна на Тайване

Максимальная скорость ветра - 137 км в час.

Авиакомпании отменили более 350 рейсов из-за тайфуна на Тайване
Фото: EPA/UPG

Авиакомпании отменили более 350 рейсов в связи с приближением тайфуна "Байлу", который может вызвать оползни и наводнения на Тайване. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Тайфун обрушился на южное побережье острова с максимальным ветром в 137 км в час. Сотни людей были эвакуированы, а более 350 рейсов были отменены. Около 34 тыс. военных были присланы на фоне опасений наводнения", - говорится в сообщении.

Шторм, который обрушился на остров, обесточил почти 30 тыс. домов и вызвал локальные наводнения на юге Тайваня.

Местное бюро погоды выпустило предупреждения о ветре и дожде для южного Тайваня, включая портовый город Гаосюн, где были закрыты предприятия и школы. Также выпущены предупреждения для кораблей вблизи острова.

Согласно сообщению синоптиков, тайфун пересечет Тайваньский пролив и ударит по китайской провинции Фуцзянь на выходных.

Тайфуны регулярно обрушиваются на Тайвань, Китай, Филиппины и Японию во второй половине года, набирая силу из теплых вод Тихого океана или Южно-Китайского моря. Один из мощнейших за последнее время тайфунов - Моракот опустошил Тайвань в 2009 году, из-за чего погибло около 700 человек, большинство из них в результате оползней.

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