США намерены восстановить консульство в Гренландии

Диппредставительство США работало на острове с 1940 по 1953 годы.

Соединенные Штаты хотят открыть консульство в Гренландии, которая является частью Дании и имеет статус автономии. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на письмо, которое Государственный департамент направил Конгрессу.

В документе говорится, что генеральное консульство намерены открыть в столице Гренландии - городе Нуук в следующем году.

В Госдепе отметили, что восстановление консульства в Нууке является частью плана по увеличению присутствия США в Арктике.

«США стратегически заинтересованы в расширении политических, экономических и коммерческих отношений в арктическом регионе», - говорится в письме.

Согласно документу, открытие диппредставительства США позволит «укрепить политические, экономические и торговые отношения в Арктике» и будет способствовать углублению связей с властью Гренландии и местным населением.

США открыли консульство в Гренландии в 1940 году после нацистской оккупации Дании, но оно закрылось в 1953 году.

Напомним, 16 августа президент США Дональд Трамп заинтересовался покупкой Гренландии. Заявления американского лидера вызвали изумление как и в самой Гренландии и Дании. Датские политики выражали надежду, что речь идет всего лишь о неудачной шутке и заявили, что Гренландия не продается.

По информации The Washington Post, администрация Трампа готова была предложить Дании $600 млн в год за передачу Гренландии в бессрочное владение.

21 августа Трамп отменил государственный визит в Данию, обосновав это тем, что премьер-министр страны Метте Фредериксен не желает обсуждать вопрос о продаже острова.

Гренландия - самый большой остров в мире, он формально входит в состав Королевства Дании на правах автономии. 56 тысяч жителей острова живут на побережье, где нет льда. Официальные лица США считают Гренландию важной для интересов национальной безопасности США: 10-летний оборонный договор между Данией и США дает военным США практически неограниченные права в Гренландии на самой северной базе Америки, авиабазе Туле. База включает радиолокационную станцию, которая является частью системы раннего предупреждения США по баллистическим ракетам, и используется космическим командованием военно-воздушных сил США и командованием аэрокосмической обороны Северной Америки.

В начале 20-го века США купили Датскую Вест-Индию за 25 млн долларов. Сейчас эта территория известна как Американские Виргинские острова.