Туск заявил о замораживании соглашения о свободной торговле с Бразилией из-за пожаров в Амазонии

В настоящее время в Бразилии бушуют самые опустошительные лесные пожары за многие годы.

Президент Европейского Совета Дональд Туск грозит Бразилии замораживанием соглашения о свободной торговле из-за пренебрежения лесными пожарами, которые опустошают тропические леса Амазонии. Об этом он заявил перед началом работы саммита G7 во французском Биаррице, передает Европейская правда.

"Мы, конечно, выступаем за соглашение между ЕС и "Меркосур", которая также касается защиты климата и окружающей среды, но трудно представить гармоничный процесс ратификации европейскими странами до тех пор, пока правительство Бразилии позволит уничтожить зеленые легкие планеты Земля. Речь идет о нашем "быть или не быть", - отметил Туск.

Вместе с тем он заявил, что ЕС готов предложить Бразилии финансовую помощь в борьбе с пожарами.

Напомним, ультраправого президента Бразилии Жаира Болсонару обвиняют в поощрении лесорубов к поджогам и недостаточном использовании ресурсов для борьбы с пожарами. Болсонару в свою очередь обвинил экологические группы в поджогах с целью дискредитации страны.

Районы тропических лесов обычно поджигают, чтобы расчистить место для фермерских хозяйств, особенно для скотоводов. В рамках соглашения "Меркосур" экспортеры говядины получат выгоду от годовой квоты в 99 тысяч тонн, которая будет облагаться по низкому тарифу 7,5%.

Ранее правительства Франции и Ирландии уже выступили за откладывания голосования о свободной торговле с блоком "Меркосур" (в него входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла), к решению проблемы пожаров.

В настоящее время в Бразилии бушуют самые опустошительные лесные пожары за многие годы. В нынешнем году площадь возгорания в крупнейшей стране Южной Америки увеличилась на 83 процента, полыхает более 70 тысяч пожаров.

Вопрос о пожарах в Амазонии в повестку дня саммита в Биаррице внес президент Франции Эммануэль Макрон. В то же время президент Бразилии расценил это как вмешательства во внутренние дела его страны.