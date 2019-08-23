Норвежские сейсмологи сообщили о втором взрыве в Архангельской области, который стал источником радиации

Второй взрыв два часа спустя зафиксировали только инфразвуковыми датчиками давления воздуха.

Во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области РФ 8 августа произошло два взрыва, а не один, как утверждают российские власти.

Взрыв, в результате которого погибли пять российских ученых, повлек за собой второй взрыв два часа спустя, который и стал вероятным источником всплеска радиации.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Норвежский сейсмологический центр (НОРСАР).

Второй взрыв, зафиксированный только инфразвуковыми датчиками давления воздуха, а не сейсмическими мониторами, которые фиксируют движения земли, произошел, скорее всего, на крылатой ракете, работающей на радиоактивном топливе, сообщили в центре НОРСАР.

"Мы зарегистрировали два взрыва, последний из которых совпал по времени с сообщениями об увеличении радиации. Оба взрыва были зарегистрированы в нашей инфразвуковой системе. Первый также был зафиксирован сейсмологами", - сообщила глава центра НОРСАР Анне Стрёммен Люкке.

Государственное агентство "Росатом" сообщило, что в аварии участвовал изотопный источник питания, но не предоставило более подробную информацию.

Министерство обороны России не ответило на запрос о комментарии.

Напомним, на совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном в Париже президент России Владимир Путин впервые прокомментировал взрыв на военном полигоне в Архангельской области. По его словам, ситуацию в зоне происшествия в Северодвинске контролируют специалисты, среди которых и независимые эксперты и "никакой угрозы там нет".

Русская служба "Би-би-си" со ссылкой на сотрудников Архангельской областной клинической больницы сообщила, что с зараженными пострадавшими от радиации в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области контактировало около 90 человек. При этом никому из этих людей не сообщили, что они контактируют с "радиоактивными" людьми.

Примерно через час после того, как пациентов привезли в одну из больниц, врачи поняли, что у пострадавших лучевая болезнь. 9 августа пострадавших увезли в Москву, после чего в больнице провели дезактивацию, военные изъяли все документы и истории болезней.