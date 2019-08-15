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На севере Норвегии зафиксировали скачок радиации

Пока невозможно установить, связан ли обнаруженный йод со взрывом в Архангельской области.

На севере Норвегии зафиксировали скачок радиации
Фото: vesti.kz

В Управлении по ядерной и радиационной безопасности Норвегии заявили, что на севере страны зафиксировали повышенный радиоактивный фон.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Ннезначительные объемы радиоактивного йода обнаружены в воздухе в районе станции в Сванховде в северной Норвегии. Специалисты отмечают, что уровень радиации низок и неопасен для людей и окружающей среды", - говорится в сообщении.

Пока невозможно установить, связан ли обнаруженный йод с инцидентом в Архангельске на прошлой неделе, отметили в управлении.

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Напомним, 8 августа 2019 года в Минобороны РФ сообщили о взрыве на территории военного полигона в Архангельской области, в результате которого два человека погибли.

Взрыв произошел в нескольких десятках километров от Северодвинска. После аварии на сайте администрации города опубликовали сообщение о кратковременном повышении радиационного фона. В нем говорилось, что на момент публикации фон нормализовался и показания датчиков не превышают максимально допустимых. Однако позже сообщение удалили, а в пресс-службе городской администрации заявили, что это было сделано, "потому что ситуацией занимается Минобороны".

Через два дня, 10 августа, "Росатом" признал, что взрыв произошел на установке с источником радиации, и сообщил о гибели пятерых своих сотрудников.

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