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МИД снова призвал РФ освободить украинских политзаключенных Кольченко и Бекирова

"Россия усиливает свои репрессивные меры против тех, кто выступает за свободу и справедливость".

МИД снова призвал РФ освободить украинских политзаключенных Кольченко и Бекирова
Фото: chatri2513/Depositphotos

В Министерстве иностранных дел Украины снова призвали освободить украинских политзаключенных Александра Кольченко и Эдема Бекирова. Соответствующее заявление опубликовала в твиттере спикерка МИД Катерина Зеленко.

"Российский суд отклонил ходатайство украинского политзаключенного Александра Кольченко о переводе на исправительные работы вместо заключения в колонии. Россия усиливает свои репрессивные меры против тех, кто выступает за свободу и справедливость. Свободу Кольченко", - написала она.

Кроме этого, Зеленко также призвала освободить политзаключенного крыскотатарского активиста Эдема Бекирова и акцентировала внимание на его состоянии здоровья.

"Сейчас важно осветить ухудшающееся состояние здоровья Эдема Бекирова, крымского татарина с инвалидность, задержанного российскими оккупационными властями по совершенно сфабрикованным обвинениям. Мы требуем от России освободить Эдема Бекирова, который нуждается в срочной медицинской помощи", - подчеркнула спикерка МИД.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Он направлялся в Крым, чтобы посетить 78-летнюю мать и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова по сфабрикованному делу.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, но оккупанты ограничились переводом его в медчасть СИЗО.

В конце июля Бекиров заявил о намерении начать голодовку в случае перевода уголовного дела в Красноперекопск.

Украинская сторона неоднократно просила РФ предоставить Бекирову достойную медицинскую помощь, однако эти просьбы были проигнорированы.

Активиста Александра Кольченко задержали в Крыму вместе с режиссером Олегом Сенцовым в мае 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Российский суд приговорил Кольченко к 10 годам лишения свободы, Сенцова - к 20. Оба отрицают свою вину.

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