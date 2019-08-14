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Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)

Также задержан его помощник.

Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
Юрий Грымчак
Фото: Радио Свобода

Супруга заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Грымчака заявила о его задержании.

"Сейчас проходит задержание моего мужа, Гримчака Юрия Николаевича, Генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск. Именно сейчас просим соседей о помощи", - написала она в фейсбуке.

В Генеральной прокуратуре ситуацию пока не комментировали.

Обновлено. Общественный деятель Назар Приходько на своей странице в соцсети сообщил, что Грымчак задержан НАБУ на взятке в 500 тысяч долларов.

Позже он уточнил, что взятку брал не лично замминистра, а его помощник, который тоже задержан НАБУ.

Фото: facebook.com/Назар Приходько

Обновление 22:29. В НАБУ сообщили, что 14 августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ и СБУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК.

Фото: НАБУ

"Указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере1,1 млн долларов США.

При получении части средств в размере 480 тыс. долларов США они были задержаны "на горячем"", - говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.

Обновление 23:06. Источник LB.ua в правоохранительных органах сообщает, что Грымчак и его помощник подозреваются в злоупотреблении влиянием относительно дачи взятки через должностное лицо ГПУ для пересмотра в Верховном Суде решения Верховного Суда Украины по вновь открывшимся обстоятельствам в размере $100 тыс., а также через Минкульт о якобы разрешении на строительство для застройщика в г. Киеве - $1 млн.

Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил задержание своего бывшего помощника и нардепа Юрия Грымчака.

По словам генпрокурора, Грымчак задержан за мошенническое завладение более 1 млн долларов. Негласные следственно-розыскные действия свидетельствуют, что Грымчак и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений.

Сообщение о задержании Грымчака и его помощника обнародовал и пресс-центр СБУ.

Обновление 23:37. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявляет о том, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра.

"По информации, которой располагает МинВОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности Министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра", - говорится в сообщении, на официальной странице МинВОТ в Твиттере.

В МинВОТ добавили, что сообщения в СМИ о задержании "помощника заместителя министра" также не является корректным, поскольку в штатном расписании министерства нет должности "помощник заместителя министра".

"Упомянутое в СМИ лицо не является работником МинВОТ", - говорится в сообщении.

Напомним, народный депутат Верховной Рады VI созыва от блока "Наша Украина - Народная самооборона" Юрий Грымчак был назначен замминистра по оккупированным территориям в марте 2017.

С 2002 по 2005 год Грымчак был помощником-консультантом депутата Верховной Рады Юрия Луценко. С 2005 по 2006 год - заместителем председателя Донецкой областной государственной администрации.

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