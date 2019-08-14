Супруга заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Грымчака заявила о его задержании.
"Сейчас проходит задержание моего мужа, Гримчака Юрия Николаевича, Генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск. Именно сейчас просим соседей о помощи", - написала она в фейсбуке.
В Генеральной прокуратуре ситуацию пока не комментировали.
Обновлено. Общественный деятель Назар Приходько на своей странице в соцсети сообщил, что Грымчак задержан НАБУ на взятке в 500 тысяч долларов.
Позже он уточнил, что взятку брал не лично замминистра, а его помощник, который тоже задержан НАБУ.
Обновление 22:29. В НАБУ сообщили, что 14 августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ и СБУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК.
"Указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере1,1 млн долларов США.
При получении части средств в размере 480 тыс. долларов США они были задержаны "на горячем"", - говорится в сообщении.
В НАБУ уточнили, что уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.
Обновление 23:06. Источник LB.ua в правоохранительных органах сообщает, что Грымчак и его помощник подозреваются в злоупотреблении влиянием относительно дачи взятки через должностное лицо ГПУ для пересмотра в Верховном Суде решения Верховного Суда Украины по вновь открывшимся обстоятельствам в размере $100 тыс., а также через Минкульт о якобы разрешении на строительство для застройщика в г. Киеве - $1 млн.
Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил задержание своего бывшего помощника и нардепа Юрия Грымчака.
По словам генпрокурора, Грымчак задержан за мошенническое завладение более 1 млн долларов. Негласные следственно-розыскные действия свидетельствуют, что Грымчак и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений.
Сообщение о задержании Грымчака и его помощника обнародовал и пресс-центр СБУ.
Обновление 23:37. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявляет о том, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра.
"По информации, которой располагает МинВОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности Министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра", - говорится в сообщении, на официальной странице МинВОТ в Твиттере.
В МинВОТ добавили, что сообщения в СМИ о задержании "помощника заместителя министра" также не является корректным, поскольку в штатном расписании министерства нет должности "помощник заместителя министра".
"Упомянутое в СМИ лицо не является работником МинВОТ", - говорится в сообщении.
Напомним, народный депутат Верховной Рады VI созыва от блока "Наша Украина - Народная самооборона" Юрий Грымчак был назначен замминистра по оккупированным территориям в марте 2017.
С 2002 по 2005 год Грымчак был помощником-консультантом депутата Верховной Рады Юрия Луценко. С 2005 по 2006 год - заместителем председателя Донецкой областной государственной администрации.