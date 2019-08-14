Российский активист Бахолдин, осужденный за участие в "Правом секторе", вышел на свободу

Активист Денис Бахолдин, осужденный в России за участие в "Правом секторе" к 3,5 годам лишения свободы, вышел на свободу.

Об этом Бахолдин рассказал Громадському радіо.

"В прошлом году в России внесли поправки в Уголовный кодекс: один день пребывания в следственном изоляторе до приговора приравнивается к 1,5 дня колонии общего режима. То время, которое я провел в колонии до приговора, мне зачислили день за полтора. Поэтому я отсидел фактически 2 года 5 месяцев, хотя срок мне дали 3 года 6 месяцев", - пояснил Бахолдин.

Около месяца назад в следственном изоляторе Дениса избили, он предполагает, что есть переломы.

Также освобожденный активист рассказал, что в дальнейшем будет пытаться противостоять кремлевской политике.

"Я и раньше считал, что в России политический строй не соответствует Конституции, никаким международным нормам, Путин фактически узурпировал власть. Раньше я как мог, по мере своих скромных сил, боролся с этим и указывал на какие-то моменты, участвовал в оппозиционной деятельности. Я планирую дальше продолжать это делать", - заявил он.

Напомним, что 37-летнего Дениса Бахолдина обвинили в участии в украинской организации "Правый сектор", которая в России считается экстремистской.

Денис Бахолдин до 2014 года проживал в Москве, где принимал участие в акциях против российской агрессии в Украине. С октября 2014 по март 2017 года он жил в Украине. По словам его товарищей, в марте 2017 он уехал в Россию, чтобы навестить родителей. В приграничном селе в Брянской области был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России. Адвокат Бахолдина заявляла, что ее подзащитного били, требуя признаться в членстве в "Правом секторе". По версии российского следствия, Бахолдин воевал в зоне АТО с 4 по 12 июля 2015 года.

В "Правом секторе" не подтвердили участия Бахолдина в организации. Защита Бахолдина настаивала в суде, что прямых доказательств участия в организации нет.