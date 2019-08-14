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Генпрокуратура вызвала Пинчука на допрос

Допрос в деле "черной бухгалтерии" Партии регионов назначен на 27 августа.

Генпрокуратура вызвала Пинчука на допрос
Виктор Пинчук
Фото: Макс Левин

Украинский бизнесмен Виктор Пинчук вызывается в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом сказано в повестке, опубликованной на сайте Генпрокуратуры.

Согласно обнародованной информации, допрос назначен на 27 августа на 11:00.

Пинчука вызывают на допрос для проведения процессуальных действий с его участием в качестве свидетеля в уголовном производстве от 19 августа 2016 года.

В 2016 году руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов будут допрошены около ста человек.

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