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Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Израиля 19 августа

Политики совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.

Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Израиля 19 августа
Биньямин Нетаньяху
Фото: shakhty.su

Президент Владимир Зеленский 19 августа проведет переговоры премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который будет Украине с рабочим визитом с 18 по 19 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента. 

"19 августа Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху в рамках его визита в Украину", - сказано в сообщении.

Кроме того, политики совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.

Напомним, это будет первый приезд Нетаньяху в Киев за 20 лет. Прошлый визит премьер-министра Израиля в Украину состоялся еще в марте 1999 года.

На 19 августа также запланирована встреча президента Франции Эммануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным.

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