Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Израиля 19 августа

Президент Владимир Зеленский 19 августа проведет переговоры премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который будет Украине с рабочим визитом с 18 по 19 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

"19 августа Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху в рамках его визита в Украину", - сказано в сообщении.

Кроме того, политики совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.

Напомним, это будет первый приезд Нетаньяху в Киев за 20 лет. Прошлый визит премьер-министра Израиля в Украину состоялся еще в марте 1999 года.

На 19 августа также запланирована встреча президента Франции Эммануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным.