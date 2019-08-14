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Зеленский не планирует встречаться с Макроном в ближайшее время, - Офис президента

У Зеленского опровергли предположение Романа Бессмертного.

Зеленский не планирует встречаться с Макроном в ближайшее время, - Офис президента
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский не планирует встречаться в ближайшие дни с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис президента.

"Это предположение не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Роман Бессмертный, которого президент уволил из Трехсторонней контактной группы по Донбассу, предположил что Зеленский вскоре встретится с Макроном, а встречи "нормандской четверки" в ближайшее время не будет.

"Я думаю, что в этих числах… состоится не только встреча Макрона с Путиным на юге Франции… но и президента Франции и президента Украины", - сказал Бессмертный в эфире телеканала "24" во вторник.

Напомним, 19 августа состоится встреча президента РФ Владимира Путина с Макроном.

Ранее, 7 августа, президент Украины Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. Зеленский рассказал ему о гибели четырех украинских военных возле Павлополя и о своем разговоре с президентом РФ. В ответ президент Франции согласился с необходимостью встречи лидеров "нормандской четверки", чтобы урегулировать конфликт на Донбассе, который продолжается несмотря на перемирие.

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