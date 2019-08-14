Украинская автокефальная церковь официально прекратила существование

Украинская автокефальная православная церковь официально прекратила существование. Соответствующее объявление опубликовано в парламентской газете "Голос Украины".

29 июля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц -предпринимателей и общественных объединений внесена запись о прекращении религиозной организации "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви" путем реорганизации, а именно путем присоединения к религиозной организации "Киевская митрополия Украинской православной церкви".

Срок заявления требований кредиторами - до 3 октября текущего года.

В связи с ликвидацией УАПЦ все доверенности, изданные на ее имя до 29 июля, отозваны.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве была создана Православная церковь Украины, объединившая автокефальную церковь, а также православные церкви Киевского и Московского патриархатов. 6 января предстоятель новосозданной церкви Епифаний получил из рук Вселенского патриарха томос об автокефалии ПЦУ.

Вместе с тем почетный патриарх ПЦУ Филарет, подписавший документ о создании ПЦУ, этим летом заявил о "рейдерском захвате" УПЦ КП, и призывает Министерство юстиции не отменять регистрацию Украинской православной церкви Киевского патриархата и продолжает работу от имени этой церкви.