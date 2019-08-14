Зеленский вывел Бессмертного из переговоров в Минске
Зеленский вывел Бессмертного из переговоров в Минске
Зеленский направится к Макрону одновременно с Путиным, - Бессмертный
Зеленский направится к Макрону одновременно с Путиным, - Бессмертный
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского
"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского
Отставка Кличко снята с повестки дня Кабмина
Отставка Кличко снята с повестки дня Кабмина
На должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым
На должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым
Пару слов в защиту боксерской груши
Пару слов в защиту боксерской груши
В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский
В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский
ГлавнаяПолитика

Украинская автокефальная церковь официально прекратила существование

Церковь официально влилась в состав ПЦУ.

Украинская автокефальная церковь официально прекратила существование
Шествие прихожан УАПЦ
Фото: Макс Требухов

Украинская автокефальная православная церковь официально прекратила существование. Соответствующее объявление опубликовано в парламентской газете "Голос Украины".

29 июля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц -предпринимателей и общественных объединений внесена запись о прекращении религиозной организации "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви" путем реорганизации, а именно путем присоединения к религиозной организации "Киевская митрополия Украинской православной церкви".

Срок заявления требований кредиторами - до 3 октября текущего года.

В связи с ликвидацией УАПЦ все доверенности, изданные на ее имя до 29 июля, отозваны.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве была создана Православная церковь Украины, объединившая автокефальную церковь, а также православные церкви Киевского и Московского патриархатов. 6 января предстоятель новосозданной церкви Епифаний получил из рук Вселенского патриарха томос об автокефалии ПЦУ.

Вместе с тем почетный патриарх ПЦУ Филарет, подписавший документ о создании ПЦУ, этим летом заявил о "рейдерском захвате" УПЦ КП, и призывает Министерство юстиции не отменять регистрацию Украинской православной церкви Киевского патриархата и продолжает работу от имени этой церкви.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также