Боевики "ЛНР" почти год незаконно удерживают украинского студента

Сергеей Русинов до сих пор не внесен в списки на обмен.

Боевики так называемой "ЛНР" почти год незаконно удерживают проукраинского студента 2 курса колледжа культуры и искусств Сергея Русинова, но он до сих пор не внесен в списки на обмен пленными.

Задержали Русинова 28 августа 2018 года, но правозащитники Восточной правозащитной группы сообщили об этом случае 13 августа 2019 года.

"Сергея задержали по статье 244 так называемого кодекса "ЛНР" - организация деятельности террористической группы. По словам так называемых следователей МГБ "ЛНР", Сергей является организатором проукраинской террористической группы и активно придерживается проукраинской позиции". - говорится в сообщении группы в фейсбуке.

По информации правозащитников, парень просто был активным пользователям в социальных сетях и лайками поддерживал проукраинские посты.

"Так называемый суд "ЛНР" приговорил Сергея Русинова к 6 годам лишения свободы и отправил его в Славяносербскую колонию №60. Сергей не внесен в списки на обмен, про него мало кто знает, но парень искренне верит и поддерживает Украину", - отмечают правозащитники.

В сообщении указывается, что подобный случай не единичный. В ОРДЛО каждую неделю проходят задержания граждан Украины, которые не поддерживают НВФ, они подвержены задержаниям потому, что поддерживают Украину. При задержаниях и допросах к ним не допускают адвокатов, применяют пытки.

В связи с этим правозащитники призвали президента Владимира Зеленского требовать от боевиков так называемых "Л/ДНР" перечней местных жителей, которые были задержаны с мая 2014-го года до сих пор.

"Мы должны бороться за каждого гражданина Украины", - подытожили правозащитники.

Ранее в комментарии "Радио Свобода" представители Службы безопасности Украины сообщили, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей пророссийские боевики незаконно удерживают в заключении 223 человека.