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После визита Зеленского прокуратура начала уголовные производства относительно правоохранителей Житомирской области

Накануне президент приказал уволить начальников полиции и СБУ в "янтарных" районах Украины.

После визита Зеленского прокуратура начала уголовные производства относительно правоохранителей Житомирской области
Фото: president.gov.ua

По результатам совещания в Олевске по вопросам незаконной добычи янтаря прокуратура начала уголовное производство относительно возможного получения неправомерной выгоды должностными лицами правоохранительных органов Житомирской области.

Об этом информирует пресс-служба областной прокуратуры.

"Во время совещания, среди других проблемных вопросов, президентом Украины Владимиром Зеленским озвучена информация о причастности должностных лиц государственных и правоохранительных органов Житомирской области в покрывании схем незаконной добычи янтаря на территории Олевского, Овручского и Коростенского районов, а также возможного получения ими от криминальных авторитетов неправомерной выгоды за беспрепятственное осуществление незаконной деятельности", - говорится в сообщении.

Дело открыли с учетом информации, обнародованной вчера на совещании в Олевске, а также размещенной на официальном веб-сайте Офиса президента Украины и в средствах массовой информации. Речь идет об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение).

Материалы уголовного производства для проведения досудебного расследования переданы по подследственности в территориальное управление ГБР, расположенное в городе Хмельницком.

Накануне президент Владимир Зеленский приказал уволить начальников полиции и СБУ в "янтарных" районах Украины.

Напомним, что из-за ситуации с янтарем также планируют уволить всю верхушку Житомирской области.

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