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Зеленский направится к Макрону одновременно с Путиным, - Бессмертный

Кремль анонсировал встречу 19 августа.

Зеленский направится к Макрону одновременно с Путиным, - Бессмертный
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский вскоре встретится с президентом Франции Эмануэлем Макроном, а встречи "нормандской четверки" в ближайшее время не будет. Такое предположение высказал сегодня Роман Бессмертный в эфире 24 канала.

Дипломат предположил, что на встрече на следующей неделе с французским президентом встретится не только президент России Владимир Путин, но и Зеленский.

В то же время, по мнению Бессмертного, полноценной встречи в "нормандском формате" в ближайшее время ждать не стоит по нескольким причинам. Одна из них - местные выборы в России, во время которых Путин вряд ли покинет страну. "На сегодня для Путина сделать такой шаг - это потерять в рейтинге, он на это не пойдет. Он держит тезис "украинцы враги, американцы - враги", - сказал Бессмертный.

Вторая причина - сложность организации встречи. Прежде, чем встретятся лидеры стран, необходимо провести консультации министров, глав правительств, политических советников - и только потом уже лидеров. "У нас нет министра, у нас нет правительства - очевидно, что здесь будет определенная задержка", - сказал Бессмертный.

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"А политическая определенность в парламенте есть сегодня? Разговоры и нынешний сигнал Пескова о том, что там "монолитная фракция" - я думаю, что многих этот монолит разочарует за несколько недель. Для меня уже очевидно, что в эти партии, как и во всем украинском обществе, представлены представители всех политических сил. Просто их назвали так - "Слуги народа", ни больше, ни меньше. Очевидно, что и по организационным и по политическим вопросам встреча откладывается", - отметил политик.

Напомним, ранее сегодня в Кремле подтвердили, что встреча Путина и Макрона состится в Париже 19 августа.

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