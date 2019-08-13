"Европейская Солидарность" предлагает генерала Забродского на должность председателя комитета по нацбезопасности и обороны

"Вряд ли в парламентов можно найти более профессионального человека".

«Европейская Солидарность» настаивает, что генерал-лейтенант Михаил Забродский должен возглавить комитет по национальной безопасности и обороны в Верховной Раде девятого созыва, - об этом на пресс-конференции заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, кандидат в народные депутаты от партии «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.

«Вряд ли в парламентов можно найти более профессионального человека, чем Михаил Забродский на председателя комитета по национальной безопасности и обороны, потому что это правда. Он имеет за плечами опыт защиты территориальной целостности и обороны, стратегическое видение национальной безопасности и обороны государства, у него хороший английский, обучение за рубежом, четкое понимание, что такое страны НАТО, и четкий ответ на вопрос есть в НАТО войска. Я убеждена, что 400 новоизбранных депутатов могут этого не знать», - отметила Ирина Геращенко.

Распределение комитетов в Верховной Раде должно происходить в соответствии с профессиональной компетенцией и опытом кандидатов, - заявила Ирина Геращенко.

«Мы не пришли бороться за портфели. Наша команда является чрезвычайно профессиональной. Опыт членов «Европейской Солидарности» может усилить комитеты, которые касаются вопросам нацбезопасности и обороны, европейской интеграции, прав человека, защиты ветеранов», - отметила Ирина Геращенко.

«Европейская Солидарность» призывает «Батькивщину» и «Голос» объединить усилия и обсудить предложения по руководству комитетов, - сказала Ирина Геращенко.

«Мы обращаемся к коллегам по парламенту, которые не входят в монобольшинство - это партии «Батькивщина» и « Голос» с предложением скоординировать усилия наших политических сил для соблюдения нормы регламента о пропорциональном представительстве и руководстве комитетами парламента. Пока мы не получили ответ, но ждем. Скоординировав усилия, мы сделаем больше для демократии и правильного функционирования Верховной Рады», - сказала она.

Представители оппозиции должны возглавить комитеты по вопросам регламента и свободы слова - это обеспечит качественный контроль за большинством партии «Слуга народа» в парламенте, - отметила Ирина Геращенко.

«Оппозиции должны быть переданы комитет по регламенту и свободы слова, тем фракциям, которые не относятся к монобольшинству. С этих позиций мы выходим на консультации и считаем, что очень правильно бороться не за портфели и кресла, а за принципы организации работы парламента, ведь не в фамилиях дело», - прокомментировала политик.