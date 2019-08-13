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​Вокруг Крыма предложили создать морской режимный район

Цель такого решения  - запрет захода судов во все крымские порты.

​Вокруг Крыма предложили создать морской режимный район
Фото: hydro.gov.ua

Фото: hydro.gov.ua

Учреждение "Госгидрография", которое издает и поддерживает официальные морские навигационные карты на воды Украины, предложило создать морской режимный район вокруг оккупированного Россией Крыма с целью запрета захода судов во все крымские порты.

Об этом говорится на сайте Госгидрографии.

"Объявление режимного района даст Украине возможность не только противодействовать агрессору, но и как ответственному правовому государству обеспечить выполнение обязательств перед мировым сообществом сразу в нескольких направлениях. Мы сможем минимизировать риски для мореплавателей в части навигационно-гидрографического обеспечения. Снять с Украины ответственность за любые аварийные события, которые могут произойти в результате преступных действий РФ во внутренних морских водах и территориальном море Украины вокруг Крымского полуострова. Также свести на нет попытки россиян по картографированию указанного региона", - заявил по этому поводу начальник Госгидрографии Александр Щипцов.

Госгидрография отмечает, что Россия создает и реализует электронные навигационные карты, которые охватывают украинские воды вокруг Крыма.

Такие действия вызвали дублирование карт производства Украины с картами производства РФ и создали угрозу для навигации, поскольку такое дублирование при использовании карт в судовом оборудовании может привести к непредсказуемому поведению судов и их столкновению. Сейчас существует 32 случая такого дублирования.

Создание режимного района, а также изъятие из оборота электронной картографической продукции России на воды Украины призвано полностью прекратить заход в крымские порты иностранных и частично российских судов

Напомним, что морские порты, расположенные на территории Крыма (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта), закрыты распоряжением украинских властей в 2014 году.

Россия продолжает их использовать.

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